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Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 60 сирийцам

Роман Захаров
05:00 01.04.2018
За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 135 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 270 человек.

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Об этом рассказали российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни.

«Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия Дамаск», - говорится в сообщении ЦПВС.

Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман».

По данным ЦПВС, из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-терма и Замалька выведено 41 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб». В ходе проведения беспрецедентной по своим масштабам операции освобождены из плена незаконных вооруженных формирований 34 заложника.

Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи.

«Сегодня через этот коридор вышло 128 мирных жителей. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 230 человек», - отмечается в сообщении Центра.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 153 140 человек.Успешная операция по выводу незаконного вооруженного формирования «Ахрар Аш-Шам» и группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты показала перспективность предпринимаемых усилий по склонению оставшейся в анклаве радикальной группировки «Джейш Аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению.

В ЦПВС подчеркнули, что одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

«Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Джубб-Эс-Сафа провинции Алеппо, в ходе которой выдан свежий хлеб общим весом 1 тонна. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 60 сирийцам, в том числе 12 детям», - говорится в сообщении Центра.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 135 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 270 человек.

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