Выпускникам-летчикам армейской авиации вручили погоны в Сызрани

Выпускники Сызранского филиала Военно-воздушной академии устроили флешмоб, посвященный выпуску молодых офицеров-летчиков армейской авиации.

После проведения торжественной церемонии вручения лейтенантских погон около 300 выпускников выстроили на плацу филиала фигуры погон (один - с буквой К, второй - с двумя лейтенантскими заездами) и вертолета, символично обозначив и обучение в военном ВУЗе и свою специальность.

Среди выпускников Сызранского филиала более 10 процентов окончили обучение с дипломом с отличием, двое выпусков - с золотой медалью.Теоретическое обучение и летная практика курсантов выпускного курса осуществлялась на вертолетах «Ансат – У», Ми-8МТ и Ми-24П.