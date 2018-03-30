Панков: знание иностранного языка - профессиональная необходимость каждого военного

В Военном университете Минобороны подвели итоги Всеармейского этапа IV Международной олимпиады по иностранным языкам.

Победителями командного первенства стали курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Награды призерам вручил статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков.

Поздравляя участников олимпиады, он подчеркнул важность выбранной профессии.

«Знание иностранного языка сегодня является не только важнейшей частью общей культуры, но и профессиональной необходимостью каждого военнослужащего. Расширение международного военного сотрудничества, участие в миротворческих операция ВС РФ за рубежом стали элементами деятельности офицеров различных видов и родов войск», - сказал Панков.