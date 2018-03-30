Подразделения ЮВО показали на полигоне Прудбой боевые возможности: видео

В Волгоградской области на полигоне Прудбой с 29 марта по 4 апреля проходит окружной этап Всеармейских соревнований по «Танковому биатлону», «Суворовскому натиску» и «Снайперскому рубежу».

Во время состязаний мотострелки, танкисты и артиллеристы демонстрируют уровень профессионального мастерства, сдают нормативы по физической подготовке и проходят тестирование на знание боевой техники.

Видеотрансляцию соревнований в режиме реального времени обеспечивают беспилотные летательные аппараты, которые находятся в полете по 16 часов и выдают устойчивый видеосигнал на высоте от 40 метров.

Победители окружного этапа получат право представлять ЮВО на Всеармейских соревнованиях в Чечне.