Президент подписал указ о начале весеннего призыва

Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва, служить пойдут 128 тысяч человек.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 128 тысяч человек», - говорится в документе.

Напомним, в прошлом году в ходе весенней призывной компании в Вооруженные силы России были призваны 142 тысяч человек.

Количество уклонистов, по подсчетам Минобороны РФ, составило 0,2% от числа призывников, вызывавшихся в военкоматы.

Особенностью этого года является призыв тех граждан, которые ранее не попали на службу по состоянию здоровья.

«Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», - сказал врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

И добавил, что это стало возможным после того, как 29 декабря прошлого года президент подписал Федеральный закон № 444-ФЗ.