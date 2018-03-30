В российскую армию призовут тех, кто ранее не прошел по здоровью

С ростом популярности военной службы увеличилось количество обращений граждан, ранее ее не проходивших по состоянию здоровья, сообщила газета «Красная Звезда» со ссылкой на врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

«У многих из этих граждан состояние здоровья улучшилось, тем не менее законодательство не позволяло призывать их на военную службу», - заявил он.

И добавил, что теперь они могут быть призваны на военную службу в соответствии с новым законом № 444-ФЗ.

«Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг, а после увольнения воспользоваться всеми правами и социальными гарантиями, которые им предоставляет российское законодательство», - сказал Бурдинский.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2018 года. Вооруженные Силы РФ ожидают в свои ряды 128 000 граждан Российской Федерации.