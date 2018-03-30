Бойцы Сил специальных операций получат новый энергоемкий паек

В новом разрабатываемом продпайке для ССО будет сделан упор на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью, сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков по время инспекционной поездки по Свердловской области.

«Новый продпаек для Сил специальных операций сейчас только разрабатывается, ему предстоит пройти необходимые испытания», - сказал он.

Во время посещения учебного центра и ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в поселке Еланский, генерал проверил социально-бытовые условия проживания военнослужащих.

Отдельно заместитель главы оборонного ведомства проверил состояние столовых. Для уральских ракетчиков регулярно проводятся дни национальной кухни. Военнослужащие таким образом знакомятся с традициями и обычаями народов России и мира.