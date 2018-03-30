Основная часть Восточной Гуты находится под контролем Дамаска - Минобороны РФ

В Восточной Гуте не ведется никаких боевых действий в течение последних семи суток, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Боевые действия прекратились неделю назад, основная часть анклава находится под контролем правительственных сил», - сказал он.

По его словам, в освобожденных от боевиков пригородах Дамаска налаживается мирная жизнь.

«Около 40 тысяч мирных жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома, которые они покинули по гуманитарным коридорам», - добавил он.

Ход гуманитарной операции в анклаве в режиме реального времени транслируется на официальном сайте Минобороны России и по центральным российским телеканалам.