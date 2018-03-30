Стало известно о разведывательной деятельности у границ России

За прошедшую неделю 23 летательных аппарата вели разведку вдоль границ России, сообщило Минобороны РФ.

«Шесть вылетов выполнено на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО», - говорится в бюллетене ведомства.

Кроме того, в документе отражена информация о боевой подготовке в Вооруженных Силах РФ и деятельности по комплектованию армейских подразделений.

Так, за прошедшую неделю в ВС России приняты на службу по контракту 40 офицеров и 609 солдат и сержантов, еще 4450 человек проходят отбор.

Отдельный блок бюллетеня посвящен гуманитарной операции Минобороны РФ в Сирии.