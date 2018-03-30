Стало известно о разведывательной деятельности у границ России
Шесть вылетов совершили самолеты ВКС РФ для перехвата иностранных летательных аппаратов.
Фото: Минобороны РФ
За прошедшую неделю 23 летательных аппарата вели разведку вдоль границ России, сообщило Минобороны РФ.
«Шесть вылетов выполнено на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО», - говорится в бюллетене ведомства.
Кроме того, в документе отражена информация о боевой подготовке в Вооруженных Силах РФ и деятельности по комплектованию армейских подразделений.
Так, за прошедшую неделю в ВС России приняты на службу по контракту 40 офицеров и 609 солдат и сержантов, еще 4450 человек проходят отбор.
Отдельный блок бюллетеня посвящен гуманитарной операции Минобороны РФ в Сирии.