Под прикрытием армейской авиации: масштабные учения ВДВ начались под Рязанью

Прыгнуть выше головы для рязанских десантников не подвиг, а стандартная боевая задача. В Рязани начались масштабные учения.

Первыми десантируются спецназовцы ВДВ, они спускаются на парашютах системы «Арбалет», которые позволяют активно маневрировать и передвигаться на десятки километров. Им предстоит сделать разведку прежде, чем появится авангард.

Сигнал от разведчиков получен - они заказывают доставку крупногабаритного груза. Посылки весом по восемь тонн каждая. В район высадки направляются также еще несколько самолетов Ил-76. Экипажи выдерживают минимально возможную дистанцию и готовятся к десантированию основных сил.

«Каждый летчик должен спиной на уровне тактильных чувствах понимать состояние готовящегося к прыжку десантника. Поэтому от нас сейчас зависит, чтобы машина пошла неподвижна, чтобы не было лишних движений по крену, чтобы десантник комфортно и безопасно смог отделиться от воздушного судна и дальше продолжать свой красивый полет», - рассказал заместитель командира Военно-транспортного авиационного полка Иван Залатько.

Один самолет - это одна рота десантников. Самолет оставляет следы в безоблачном небе - маленькие точки превращаются в большие белые пятна. У военнослужащих есть лишь пара минут на то, чтобы осмотреть поле боя с высоты и по приземлении сложить парашют, после чего приступить к поиску своего экипажа и боевой машины.

«Летелось хорошо, нормально, приземлился тоже мягко к сборному пункту. Парашют оставил сейчас выдвигаюсь к своей боевой машине», - рассказал младший сержант Антон Загребин.

Парашюты десантникам приходится снимать и со своих боевых машин – главное, уложиться в нормативы.

Масштабные учения ВДВ, которые с воздуха прикрывает армейская авиация, продолжаются, впереди еще новый этап, с развертыванием всех сил на полигоне и боевой стрельбой самоходной артиллерии, которая специально для этого и спустилась с небес на землю.