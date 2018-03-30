Впервые на масштабных учениях РВСН применялись беспилотники. С помощью БЛА различного назначения и модификаций были обнаружены ДРФ, минирующие дорогу на маршрутах движения колонн ПГРК «Ярс».

После обнаружения ДРФ на дальних подступах к полевым позициям, они были своевременно нейтрализованы. Имитационные группы по обозначению действий условных ДРФ насчитывали более 100 человек. В учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

В настоящее время в позиционных районах соединения проводятся мероприятия по наращиванию охраны и маскировки. БЛА входит в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Впервые в рамках масштабных учений РВСН применялись самые перспективные образцы военной техники. Ранее никогда столько современной техники не выходило на маршруты боевого патрулирования, как в этих учениях на Урале. Самые уникальные из них - машина дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевая противодиверсионные машины «Тайфун», «Выстрел». Львиная доля из них поступает в батальоны охраны и разведки РВСН.

В ходе учения также планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.