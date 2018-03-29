В России возродили движение «Сердце солдатской матери»

В Тимашевском районе Краснодарского края стартовала общероссийская акция «Сердце солдатской матери». Акция организована Общественным советом Минобороны России и Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных сил.

Движение взяло старт с возложения цветов к монументу «Мать» в Мемориальном сквере Тимашевска. Этот памятнику посвящен гражданскому подвигу Епистинии Степановой, матери девяти сыновей, каждый из которых ушел на фронт во время Великой Отечественной войны и не вернулся.

К движению присоединяется ветеранские организации, сотрудники различных ведомств, военкоматы, участники движения «Юнармия» и многие другие. Главной целью акции, по словам организаторов, является воспитание уважения к семье и решение проблем актуальных для солдатских матерей проблем.

«Сердце солдатской матери» - акция, которая имеет не только символический смысл. В ее рамках будет возрождаться процесс тимуровской помощи солдатским матерям и чествование родительниц, воспитавших достойных защитников Родины, а также будет организована переписка родителей солдат с офицерами их частей. Сегодня в Тимашевске прошло первое подобное чествование – в торжественной обстановке трое солдатских матерей получили грамоты от Минобороны и подарки от местных ветеранских организаций.

Возрождать тимуровское движение организаторы акции рассчитывают с помощью участников «Юнармии» и других юношеских патриотических организаций. Многие женщины, сыновья которых служат в Вооруженных Силах, нуждаются в помощи в решении определенных бытовых вопросов. Организаторы предполагают, что юнармейцы смогут помочь им, став современными тимуровцами.