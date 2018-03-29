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Карелин выступил перед слушателями Военной академии Генштаба ВС РФ

Вадим Синицын
22:46 29.03.2018
Занятие прошло в диалоговом режиме. Слушатели курса имели возможность задать Карелину любые интересующие вопросы.

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ состоялось очередное занятие в рамках курса «Армия и общество». На этот раз перед курсантами и офицерами выступил известный трехкратный олимпийский чемпион по борьбе и депутат Государственной Думы Александр Карелин.

Занятие прошло в диалоговом режиме. Слушатели курса имели возможность задать Карелину любые интересующие вопросы, в том числе относительно видения актуальных задач государства, позиционирования страны в мире и национального характера.

В свою очередь, депутат развернуто отвечал на них, рассказывая о своем широком жизненном опыте – как в качестве всемирного известного спортсмена, так и в качестве опытного российского парламентария, работающего в Государственной Думе уже на протяжении пяти созывов.

Александр Карелин прокомментировал и положение дел на Украине, связанное с его профессиональной спортивной сферой, а именно – запрет для украинских спортсменов на участие во всех турнирах на территории России. Депутат отметил, что это большой удар для украинских борцов, но выразил надежду, что отношения удастся нормализовать, причем как на уровне спортивных федераций, так и между странами в целом.

«Мы должны исключить искажения, неверные трактовки, уйти от аргументов в стиле базарной брани, и тогда все будет восстановлено. Мы заинтересованы, и борцы особенно, чтобы конкуренция была честной, а состязательность была многоликой. Учитывая, что на Украине школа борьбы по-настоящему сильная, мы заинтересованы, чтобы ребята участвовали», - отметил Карелин.

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