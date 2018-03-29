Армия подготовилась к устранениям последствий паводка в России
В Южном военном округе провели тренировки по ликвидации возможных последствий ЧС.
В Ростовской области на реке Северский Донец прошли учения военных инженеров ЮВО. Военнослужащие отрабатывали эвакуацию населения из отрезанных водой поселков.
Бойцы тренировались наводить понтонные мосты, паромные переправы при поддержке буксирно-моторных катеров и плавающих транспортеров.
Кроме того, разворачивали станции комплексной очистки воды и подрывали лед для предотвращения повышенного паводка.