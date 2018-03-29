В войсках Центрального военного округа началась масштабная проверка

Заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков прибыл с инспекцией в Самарскую область.

Главной целью визита генерала стали поселки Рощинский и Кряж, где базируются отдельные бригады мотострелков и материально-технического обеспечения.

Замминистра проверил, в каких условиях живут военнослужащие. Осмотрел казармы, столовые и заглянул в автомобильные боксы.

По итогам проверки будет дана оценка работе высшего руководящего состава этих частей.