Минобороны показало пояс смертника и гранаты, изъятые у сирийских боевиков

Количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты не снижается, сообщили в Минобороны РФ.

«По организованному гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей, которые на 89 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», - уточнили в ведомстве.

Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон, 28 марта при досмотре боевиков на пункте пропуска были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников.

«Сутками ранее российская военная полиция и сирийская полиция изъяли у выходящих боевиков восемь поясов смертников и 289 гранат», - добавили в Центре.

С начала проведения акции из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезено 24 912 человек.