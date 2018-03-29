Бондарев: Россия ни разу не нарушила РСМД по дальности пусков баллистических ракет
Представитель Совфеда на встрече с иностранными военными атташе подчеркнул соблюдение РФ международных обязательств.
Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press
Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев на брифинге с военными атташе, аккредитованными в Москве.
«У каждой страны есть космические аппараты, которые позволяют в реальном масштабе времени оценить место пуска, дальность пуска и определить, есть ли нарушения со стороны России в этих соглашениях. Но пока никто их не показал», - подчеркнул он.
Сенатор добавил, что Российская Федерация ни разу не нарушила РСМД, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет.