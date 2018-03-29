Береговые комплексы Черноморского флота уничтожили корабли условного врага

Дивизионы мобильного берегового противокорабельного комплекса «Бал» и самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота отработали практические задачи и выполнили стрельбы по морской цели – отряд кораблей условного противника.

Расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» развернули противокорабельную артиллерию на позиции, подготовили комплексы к стрельбе и провели артиллерийские стрельбы.

В свою очередь расчеты противокорабельного комплекса «Бал» совершили марш в назначенные районы, привели комплексы к бою, выполнили поиск цели и провели электронные - без фактической стрельбы - пуски ракет по обнаруженным объектам условного врага.

В качестве морской цели, имитирующей отряд кораблей противника, использовались специальные корабельные щиты-мишени.

Также во время сбора расчеты противокорабельных комплексов выполнили учебно-боевые задачи, в числе которых была маршевая подготовка, нормативы по инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, а также задачи по разведке целей с использованием беспилотных летательных аппаратов и управлению огнем.

Учения проведились в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии на полигонах Черноморского флота на Кавказском побережье.