Военнослужащие железнодорожных войск ВВО отбились от нападения «террористов»

Военнослужащие железнодорожных войск Восточного округа отправились восстанавливать пути, которые по легенде учений разрушили диверсанты.

Для этого они совершили марш-бросок в район труднодоступной местности. Им пришлось восстанавливать полотно без специальной техники и только подручными инструментами.

Кроме того, железнодорожники провели разведку минных заграждений и разных опасных объектов на маршруте, однако командиры усложнили сценарий.

После выполнения этого задания на бойцов якобы напала группа условных «террористов». Военнослужащие железнодорожных войск доказали, что могут справиться с любыми задачами - и бытовыми, и боевыми.