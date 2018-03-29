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Впервые в РВСН применялись перспективные образцы военной техники в рамках масштабных учений на Урале

Роман Захаров
06:00 29.03.2018
В учении задействованы свыше 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Впервые в рамках масштабных учений РВСН применялись самые перспективные образцы военной техники. Ранее никогда столько современной техники не выходило на маршруты боевого патрулирования, как в этих учениях на Урале. Самые уникальные из них - машина дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевая противодиверсионнные машины «Тайфун», «Выстрел». Львиная доля из них поступает в батальоны охраны и разведки РВСН.

В учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

В ходе учения также планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск.

Впервые в таком учении будут задействованы самые перспективные образцы специальной техники, в том числе для инженерных подразделений.Для поиска и борьбы с ДРФ будут применяться транспортно-боевые вертолёты и комплексы с БЛА.

В учении на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.  На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

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