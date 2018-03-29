Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо доставили две тонны гуманитарной помощи

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в стране. Россия предпринимает активные меры по стабилизации обстановки в Сирии с учетом резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа», - говорится в сообщении ЦПВС.

Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Мухайям аль-Ярмук провинции Дамаск четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы города. Выпущены одна ракета и восемь мин. Есть разрушения.

В Центре отметили, что несмотря на сложную обстановку, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

По инициативе российской стороны введена в действие тридцатая «гуманитарная пауза».

«Под контролем Центра по примирению враждующих сторон, с соблюдением усиленных мер безопасности, по гуманитарному коридору «Арбил» пятый день продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей. Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6 432 человека», - сообщает ЦПВС.

Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 19 622 боевика и члена их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

По сообщениям ЦПВС, для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания помощи выходящим жителям.

Сегодня через этот коридор вышел 1 691 мирный житель. Всего с 28 февраля населенный пункт Дума через коридор покинуло 27 446 человек. За время действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129 852 человека.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

27 марта в университете «Тишрин» населенного пункта Латакия проведена благотворительная акция, в ходе которой студентам выданы подарочные наборы и учебные пособия.

«Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо и населенного пункта Хама выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны», - сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям.

В ЦПВС подчеркнули, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 642 человека.