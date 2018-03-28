Спасибо России, спасибо Путину: сирийцы благодарят за возвращение в родные дома

Эд-Табия в провинции Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. Поселение находилось под контролем боевиков четыре года. Теперь мирные жители, которые были вынуждены спасаться от террористов бегством, вновь обживают свои дома.

«Боевики выгнали нас! А мы простые крестьяне, они украли у нас все: тракторы, технику, топливо, даже розетки вырвали с корнем! Вынесли даже стекла! Окна закрываем подушками», - рассказала жительница Эд Табии Шамса.

Эд-Табия расположена на восточном берегу Евфрата. Вернуться люди смогли во многом благодаря российским военнослужащим, которые навели через реку паромную переправу.

Жизнь в провинции Дейр-эз-Зор сейчас налаживается с каждым днем: в населенные пункты российские военные доставляют продуктовые наборы.

«Спасибо России, спасибо Путину! Вы хорошо относитесь к нам! Да хранит вас Аллах!» - сказал житель Эд-Табии Адель.

В Эд-Табии развернуты мобильные станции очистки воды, способные обеспечить до 40 тысяч человек в сутки.

Вместе с тем, ситуация в сирийской Ракке близка к гуманитарной катастрофе. Город практически разрушен под авиаударами США и коалиции. Представители, так называемых, демократических сил занимаются поборами для ведения войны. Стихийные митинги превратились в открытые столкновения. Воды в городе практически нет.