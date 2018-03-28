В Минобороны рассказали об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР

Противолодочная авиация СФ успешно провела полеты через Северный полюс к Северо-Американскому континенту, сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Полеты к Северо-Американскому континенту через полюс осуществлены впервые с советских времен», - подчеркнул он.

На заседании в Минобороны обсуждался План деятельности Северного флота, в частности, перевооружение его соединений и частей.

«В прошлом году на Северный флот поступило 1 090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», - отметил Шойгу.

По его словам, в 2018 году флоту уже передан ледокол «Илья Муромец», завершаются передача морского судна тылового обеспечения «Эльбрус», госиспытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», БДК «Иван Грен» и морского танкера «Академик Пашин».

«Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%», - добавил министр.

Кроме того, продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».