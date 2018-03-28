В Минобороны почтили память погибших в Кемерове
Сергей Шойгу попросил коллег почтить память кемеровчан, погибших во время пожара.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Заседание коллегии Минобороны РФ началось с минуты молчания. Руководство Минобороны России и члены коллегии военного ведомства стоя почтили память погибших в Кузбассе.
«Должен начать наше заседание с печального момента. Вы знаете, что сегодня, по решению президента России после чудовищной трагедии, где погибли дети, объявлен день траура в нашей стране. Прошу почтить память погибших», - сказал министр обороны Сергей Шойгу.
Далее заседание коллегии продолжилось в рабочем порядке.