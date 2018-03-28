В Минобороны почтили память погибших в Кемерове

Заседание коллегии Минобороны РФ началось с минуты молчания. Руководство Минобороны России и члены коллегии военного ведомства стоя почтили память погибших в Кузбассе.

«Должен начать наше заседание с печального момента. Вы знаете, что сегодня, по решению президента России после чудовищной трагедии, где погибли дети, объявлен день траура в нашей стране. Прошу почтить память погибших», - сказал министр обороны Сергей Шойгу.