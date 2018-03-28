Элитные разведподразделения Северного флота выяснили, кто из них лучший: видео

Под Мурманском проходит окружной этап Всеармейского конкурса «Отличник войсковой разведки».

Самым зрелищным элементом состязаний и наиболее сложным стала «Тропа разведчика». Подразделения в полном составе и боевой экипировке преодолевали на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 метров.

Далее участники конкурса соревновались в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность, преодолевали водные преграды и оборудовали засады.

После подведения итогов состязаний, лучшая из шести команд Северного флота отправится на Армейские международные игры.