«Юнармия» объявила видеоконкурс «Маршалы Победы»

Юнармейское отделение Москвы и области запустило видеоконкурс «Как стать Маршалом Победы». В нем могут принять участие ребята от 8 до 18 лет.

Конкурс преследует цели повысить интерес у школьников к историческим и культурным ценностям России, к увековечиванию памяти предков и к борьбе с фальсификацией истории.

Участникам ВВПОД «Юнармия» Москвы и Московской области предлагается снять двухминутные ролики о знаменитых полководцах и отправить видео организаторам в формате avi или MPEG4 до 20 апреля.

Победитель конкурса, занявший 1-е место, получит возможность обучаться в Московской школе телевидения и радиовещания «Академия ТВ» и путевку в «Международный детский центр «Артек» в Крыму.

Призеры, занявшие 2-е и 3-е места, также поедут «Артек» и получат памятные призы.

Подведение итогов конкурса пройдет с 20 апреля по 27 апреля 2018 г.