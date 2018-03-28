«Танковая карусель» и десантирование из вертолетов: масштабные учения проходят в Забайкалье

Четыре тысячи военнослужащих принимают участие в масштабных учениях на полигоне Цугол в Забайкалье. С помощью парашютов «Арбалет-2» из вертолетов десантируются группы спецназначения и вооружение.

Бойцам предстоит провести разведку и уничтожить командный пункт условного противника.

С воздуха разведку проводит самолет Су-24МР. Вертолеты Ми-24 неуправляемыми авиационными ракетами уничтожают позиции противника, после чего в дело вступают системы «Ураган» и артиллерийские установки «Акация».

Особое внимание на учениях уделяют тактическим маневрам, в частности - так называемой танковой карусели, когда танки движутся по кругу, поочередно выполняя боевую стрельбу по вражеским объектам.

В учениях задействованы также зенитные самоходные установки, а также расчеты «Искандеров», которые выполнили электронные пуски.