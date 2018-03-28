Командиры артиллерийских батарей 20-й общевойсковой армии соревнуются в меткости стрельбы в Воронежской области

Под Воронежем соревнуются командиры артиллерийских батарей 20-й общейвойсковой армии. В ход идет тяжелая артиллерия.

Управление огнем, точность поражения целей и скорость подготовки для артиллерийской стрельбы - вот главные критерии профессионального мастерства комбатов.

На первом этапе соревнований нужно продемонстрировать меткость в стрельбе из автомата Калашникова, ручного противотанкового гранатомета и пистолета Макарова.

Всего же конкурс включает множество зачетов и нормативов по тактико-специальным дисциплинам. Из 12 лучших командиров на окружной этап отправится один офицер.