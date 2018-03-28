Ракетный полк ПГРК «Ярс» в ходе командно-штабных учений РВСН приступил к совершению марша на полевую позицию

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Тагильского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию. Маневренные действия в ходе командно-штабного учения в Свердловской области автономные пусковые установки совершают в темное время суток.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения, и условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования.

В рамках учения подразделения РВСН отрабатываются вопросы взаимодействия с соединениями и частями ЦВО, с органами МЧС, МВД и ФСБ России.

В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.