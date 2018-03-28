Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинции Дейр эз-Зор

Представители ЦПВС доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям ряда населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. В частности продуктовые наборы получили 1800 человек, которые за последние 20 дней вернулись в н.п. Эд-Табия, расположенный на восточной берегу реки Ефрат.

Этот н.п. четыре года находился под контролем боевиков и был освобожден четыре месяца назад. Возвращение людей в свои дома стало возможно в том числе благодаря тому, что военнослужащие инженерных войск ВС РФ организовали паромную переправу через Ефрат, обеспечив тем самым связи между населенными пунктами, которые были разорваны после того, как боевики разрушили мосты.

Также российские военные принимают участие в обеспечении центра провинции г. Дейр эз-Зор и других населенных пунктов питьевой водой. Для этого развернуты мобильные станции очистки воды обеспечить до 40 тыс. человек в сутки.