Группы спецназа ЮВО десантировались в труднодоступные районы Адыгеи

В Краснодарском крае несколько групп спецназа Южного военного округа (ЮВО) в ходе мероприятий проверки боевой готовности на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» провели десантирование на незнакомой площадке приземления в предгорной местности в Адыгее.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, десантирование осуществлялось ночью на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 м с пятисекундной задержкой раскрытия купола.

После высадки группам спецназа было необходимо в назначенное время выйти в район сбора и совершить марш-бросок в полной амуниции к местам сдачи контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

По сообщениям оборонного ведомства, в плановых мероприятиях боевой подготовки приняло участие около 300 военнослужащих. Также было задействовано свыше 70 единиц вооружения и военной техники.

Всего в ЮВО за 2017 учебный год разведывательными подразделениями, подразделениями специального назначения и морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии совершено более 40 тыс. прыжков с парашютом.

Ранее сообщалось, что военнослужащие спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае в ходе практических тренировок отработали действия по поиску и эвакуации условно раненых военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».