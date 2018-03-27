«Военторг» подарит полмиллиона рублей молодому дизайнеру

«Военторг» объявил конкурс для дизайнеров одежды, которые займутся разработкой коллекций в стиле милитари, сообщил гендиректор компании Владимир Павлов.

«Мы сейчас запустили конкурс молодых дизайнеров одежды. Определили денежную премию победителю в 500 тысяч рублей. Хотим, чтобы к нам пришел молодой дизайнер, который создаст коллекцию одежды в стиле милитари», - сказал он.

По его словам, «Военторг» никогда не занимался дизайном, поэтому по результатам новой инициативы хочет выйти на определенный качественный уровень.