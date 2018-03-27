Стало известно, что покупают российские военные в Сирии

Условия, в которых живут российские военнослужащие на базе Хмеймим в Сирии, очень качественные, заявил гендиректор «Военторга» Владимир Павлов.

«Из продуктов питания у них популярны сладости, вода, кока-кола. Кроме этого реализована возможность, купить все, что хочется - это привезут ближайшим рейсом из России», - сказал он.

По его словам, военнослужащие с удовольствием ходят в кафе на территории базы.

«И у нас там реализована выездная торговля - объезжаем боевые посты, чтобы люди могли купить все, что им требуется», - добавил он.

Кроме того, две недели назад по просьбе командования появился магазин «Военторга» на территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.