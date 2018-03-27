Из Восточной Гуты вышли 1600 мирных жителей

Во вторник через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики организован выход более 1600 мирных жителей.

Специалисты Центра для всех выходящих жителей организовали раздачу горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также оказали всем нуждающимся медицинской помощь.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 122 тысяч человек.

На официальном сайте Минобороны России продолжается онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения, установленных российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в районах пункта пропуска гуманитарных коридоров «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил».

Кроме того, с беспилотного летательного аппарата можно отследить прохождения колонны автобусов с боевиками и членами их семей из Восточной Гуты в провинцию Идлиб.