Минобороны провело противопаводковые мероприятия в Хакасии

Сводный отряд железнодорожной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Хакасия, был задействован в проведении противопаводковых работ близ сел Бея и Аскиз в 100 км юго-западнее Абакана.

В районы направлена бульдозерная и экскаваторная техника, а также тягачи и грузовики – всего 10 единиц.

Специалисты приступили к очистке от снега водоотводного канала протяженностью 3 км, а также к отсыпке дамбы и расчистке 600-метрового участка русла реки Бея.

Всего для борьбы с паводками на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку в составе 600 военнослужащих и более 70 единиц специальной техники.

В готовности находится также армейская и транспортная авиация.