Стрельба «вкладным стволом»: танкисты сдали экзамены в Забайкалье

В Забайкальском крае курсанты окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск начали готовиться к выпускным экзаменам на полигоне «Красный Яр».

Будущие танкисты тренировались поражать мишени так называемым «вкладным стволом» - он вставляется внутрь штатной пушки и стреляет снарядами меньшего калибра, чтобы не расходовать ресурс основного орудия.

Кроме того, курсанты поражали из крупнокалиберного пулемета мишень, имитирующую низколетящий вертолет на расстоянии до полутора километра.

Во время обучения танкистов активно использовался опыт современных вооруженных конфликтов.