Спецназ уничтожил базу условных террористов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по тревоге подняли бойцов спецназа. В их задачу входило найти и уничтожить узлы связи и склады ГСМ в тылу условных террористов.

Во время учений спецназовцы десантировались с высоты четыре тысячи метров вдалеке от цели, чтобы не оказаться замеченными. С помощью новейших парашютных систем «Арбалет» они преодолели около десяти километров по воздуху.

После приземления, бойцы спецподразделения в режиме радиомолчания вышли к объекту и атаковали боевиков. Эффект неожиданности сыграл на руку спецназовцам. Они быстро уничтожили противника, захватили «информатора» и вернулись к месту эвакуации.

Остатки боевиков десантники ликвидировали огнем с борта вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор».