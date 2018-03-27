Мотострелки уничтожили условного противника в ходе «ночного боя» в Воронежской области
В учениях принимают участие танковые и мотострелковые подразделения.
На полигоне в Воронежской области развернулся «ночной бой» - ротные тактические учения.
Танковые и мотострелковые подразделения совершают 250 километровый марш-бросок и занимают исходные позиции. Основная задача маневров - блокировать и уничтожить условного противника ночью.
Автоматным огнем и выстрелами из гранатометов мотострелки поражают мишени, которые имитируют безоткатные орудия, бронетехнику и живую силу противника.
Цель появляется лишь на мгновение, поэтому от огневых расчетов требуется максимум оперативности.