Корабли «Метель» и «Разлив» ТОФ уничтожили морские и воздушные цели «противника» в заливе Петра Великого

В заливе Петра Великого корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота выполняют «курсовую задачу №2».

Малые ракетные корабли «Метель», «Разлив» и катера обнаруживают, сопровождают и уничтожают морские и воздушные цели условного противника.

Экипажи устанавливают радиоэлектронные помехи, совершают маневры на морских полигонах и уходят от воздушного удара.

Противника имитируют малый ракетный корабль «Иней» и противолодочный самолет Ил-38.