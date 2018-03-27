Курсанты учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск готовятся к выпускным экзаменам на полигоне «Красный Яр»

Курсанты окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа в Забайкальском крае готовятся к выпускным экзаменам на полигоне «Красный Яр».

Будущие танкисты тренируются поражать мишени пока так называемым «вкладным стволом», то есть внутрь ствола штатной танковой пушки устанавливается вкладная мелкокалиберная самозарядная пушка предназначенная для проведения учебно-тренировочных стрельб без расхода штатных боеприпасов и ресурса основного орудия. Курсанты также учатся поражать низколетящие вертолеты на удалении до 1.5 тысячи метров из крупнокалиберного пулемета.

В ходе обучения курсантов активно применяется опыт современных вооруженных конфликтов, в частности применяется метод «танковые качели».

Уже в начале апреля курсантам танкистам предстоит выполнять боевые стрельбы штатным снарядом.