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В Хабаровском крае военные железнодорожники ВВО восстановили железнодорожное полотно после диверсии условного противника

Роман Захаров
03:30 27.03.2018
В ходе активной фазы учения военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район, для усложнения задачи был выбран участок труднодоступной местности.

На специализированном полигоне в Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения железнодорожных войск Восточного военного округа по восстановлению железнодорожного полотна, уничтоженного диверсионной группой условного противника.

Специалисты железнодорожных войск с использованием землеройных комплексов выполнили задачи по возведению насыпи для строительства железнодорожного полотна, после чего путеукладчиком произвели укладку 25 метровых рельсо-шпальных звеньев, всего было восстановлено более 200 метров путей.

В ходе активной фазы учения военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район, для усложнения задачи был выбран участок труднодоступной местности.

Одной из особенностей учения стало выполнение части работ по восстановлению полотна без применения специальной техники, военнослужащие использовали только ручной инструмент.

Так были отработаны задачи по отторцовке, балансировке, выправке, сверлению и пробивке рельс пороховыми зарядами. Данный метод используется в полевых условиях при отсутствии электричества.

Помимо этого военные железнодорожники провели разведку минных заграждений, обнаружение радиационно, химически и биологически опасных объектов на маршруте прокладки путей сообщения.

При выполнении поставленных задач на подразделение совершила нападение группа условных террористов, пытавшаяся не допустить восстановление железнодорожного полотна. В ходе завязавшегося учебного боя все «нападавшие» были уничтожены.

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