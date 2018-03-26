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Комиссия командования РВСН начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения

Роман Захаров
23:30 26.03.2018
Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.
Комиссия командования РВСН начала контрольную комплексную проверку Оренбургского ракетного объединения
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой Командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения.

В ходе проведения проверки будет проведено командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковникаСергея Каракаева.

Воинские части и подразделения будут проверены по всем составляющим и критериям  боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.

Цель учения – оценка слаженности действий частей и подразделений соединения, практических действий и навыков командования, военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток.

В общей сложности в проведении проверки и учения будет задействовано около 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники.

В данном КШУ на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов. 

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