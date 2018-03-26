Юнармейцы почтили память погибших в Кемерово

Юнармия выразила соболезнования родным и близким погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Ребята из детской школы-студии «Юные Александровцы» принесли к московскому представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице цветы и мягкие игрушки.

«В кемеровском торговом центре "Зимняя вишняя" произошла трагедия. Маленькие дети, подростки и их родители смотрели кино, играли, обедали, как вдруг вспыхнул страшный пожар. Огонь унес жизни нескольких десятков человек, которые не успели спастись из пылающего здания. Среди них - много детей», - говорится в сообщении Юнармии.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. По последним данным, в огне погибли 64 человека.

27, 28 и 29 марта в Кузбассе объявлен траур.