Стало известно о защите прав ветеранов военной службы на бесплатный проезд

Анализ поступавших в Главную военную прокуратуру обращений лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также результаты проведенных по ним прокурорских проверок указывали на ущемление прав этих граждан на бесплатный проезд в санаторно-курортные организации, сообщили во 2 управлении Главной военной прокуратуры.

По информации ведомства, уволенным с военной службы офицерам и прапорщикам, имеющим установленную выслугу лет, в соответствии с пунктам 5 статьи 20 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» предоставлено право на проезд на безвозмездной основе в санаторно-курортные организации и обратно - один раз в год.

Реализация этого права ранее осуществлялась на компенсационной основе. Указанные лица приобретали билеты за личные средства, а затем обращались в военные комиссариаты для компенсации своих расходов.

«Однако не все могли реализовать свое право, поскольку затраты на проезд, особенно из отдаленных районов страны, составляют значительные суммы для военных пенсионеров», - сообщили в ГВП.

Поэтому в связи с поступлением в органы военной прокуратуры обращений граждан и в целях обеспечения их прав Главной военной прокуратурой в соответствии с компетенцией проинформировано руководство Минобороны РФ с предложением внести изменения в приказ, регламентирующий порядок выдачи воинских перевозочных документов указанной категории граждан.

«В результате принятых мер Министром обороны Российской Федерации 27 декабря 2017 года издан приказ № 815 "Об определении Порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов, отчетности по ним и организации контроля за их использованием и установлении категорий проезда военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси) транспорте"», - пояснили в прокуратуре.

Указанный приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2018 года и вступает в действие с 30 марта 2018 года.

В пункте 62 названного Порядка перечислены основания для выдачи воинских перевозочных документов.

Например, для получения воинских перевозочных документов (ВПД) военный пенсионер обращается в военный комиссариат по месту пенсионного (воинского) учета и представляет следующие документы: заявление о выдаче ВПД, документ, удостоверяющий личность гражданина, и документ, подтверждающий предоставление или приобретение путевки в санаторно-курортную организацию.

По материалам ГВП.