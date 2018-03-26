ВКС России перехватывают самолеты «противника» на Курилах: видео

Пилоты истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника.

Новейшие истребители Су-35С вылетели с авиабазы под Хабаровском и взяли курс на аэродром Буревестник на острове Итуруп Курильской гряды.

По прибытии на место экипажи перехватили у российских границ «вражеский» летательный аппарат и оперативно вернулись обратно.

В общей сложности летчики преодолели расстояние более двух тысяч километров.