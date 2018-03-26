Мотострелки ЦВО научились действиям в разведывательном дозоре

Мотострелки Центрального военного округа отработали тактику разведывательных действий на Тоцком полигоне.

Бойцы прошли с максимальной скоростью по маршруту, осмотрели господствующие высоты и, когда обнаружили условного противника, передали его координаты в штаб.

В зависимости от обстановки командир разведдозора принимал решение - атаковать неприятеля или занимать оборону, не допуская нападения на основные силы.

Кроме того, экипажи танков и БМП выполнили нормативы по практической стрельбе.