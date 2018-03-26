На юге России бомбардировщики Су-34 и Су-24М уничтожили «вражеский» аэродром

В Краснодарском крае во время занятий восемь бомбардировщиков Су-34 и Су-24М преодолели средства противовоздушной обороны уловного противника, после чего уничтожили «вражеские» самолеты, склады с вооружением, взлетно-посадочную полосу и командный центр.

По легенде учений противник вызвал поддержку, и пилоты вынуждены были вступить в воздушный бой.

Используя фигуры высшего пилотажа летчики с легкостью вывели из строя «вражеские» самолеты.

Экипажи, которые показали лучшие результаты, представят бомбардировочную авиацию Южного военного округа на Всеармейском конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2018».