Истребители МиГ-29К Северного флота провели учения в условиях Арктики

Экипажи истребителей МиГ-29К Северного флота провели тренировку приемов воздушного боя и уничтожения условного противника в сложных метеоусловиях Арктики в небе над Мурманской областью. Летчики оттачивали взлет и посадку, мастерство выполнения сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке воздушной цели на различных высотах. Тренировки проводились в дневное и ночное время. Ни это, ни сложные погодные условия не помешали экипажам истребителей выполнить поставленные перед ними задачи.

Всего в отработке участвовало 8 истребителей МиГ-29К, экипажи которых несут круглосуточное боевое дежурство и способны в считанные минуты подняться в небо.