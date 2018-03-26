Первый раунд переговоров по проведению учений «Селенга-2018» завершен

В городе Улан-Удэ завершилась планирующая конференция, посвященная подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018».

Представители ВВО, а также командования Сухопутных войск ВС Монголии подписали протокол. В документе утверждены место и сроки проведения учений, а также порядок перемещения войск.

Монгольская делегация в завершение визита посетила также центр Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана.

Очередная конференция намечена на июнь 2018 года. Мероприятие пройдет на территории Монгольской Республики.

Начало совместного российско-монгольское военного учения «Селенга-2018» состоится в конце сентября. Оно пройдет на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.