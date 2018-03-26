Летчики истребительной авиации ВВО впервые отработали перебазирование на один из островов Курильской гряды

Летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника.

Пара новейших истребителей Су-35С осуществила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на аэродром «Буревестник» на остров Итуруп.

В общей сложности летчики преодолели расстояние более двух тысяч километров.

После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно. Мероприятия выполнены в рамках совершенствования летной подготовки и навыков отработки задач по охране воздушных рубежей.